Sparta vant historisk kamp

Lørdag kveld ble det skrevet norsk ishockeyhistorie på Fredrikstad stadion. Arrangementet var det første av sitt slag her til lands i moderne tid.

Oppgjøret var jevnspilt. Ikke uventet ble det en rekke utvisninger, og det tok spesielt fyr tidlig i annen periode. I løpet av 20 sekunder var både Stjernen og Sparta redusert med to spillere hver.

Håkon Stormli scoret kampens første mål etter 34.08. Stjernen trykket på for en utligning, og Spartas svenske målvakt Samuel Ward ble satt under kraftig press i tredje periode. Men det ville seg ikke for hjemmelaget.

I stedet økte Sparta ved Daniel Öhrn til 2-0 i overtall fire minutter før slutt. På tampen tok Stjernen ut målvakten i et desperat håp om et comeback. Det ga Niklas Roest muligheten til å sette inn 3-0 i åpent mål.

Det kom hele 12.500 tilskuere til lørdagens utendørskamp. Dermed ble det satt norsk tilskuerrekord i ishockey med klar margin. 9255 så ishockeyfinalen mellom Sverige og Canada under Lillehammer-OL i 1994.

