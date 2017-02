Søker artister til Festival Ø

Sarpsborg24

Som i fjor blir det også i år mulighet for lokale artister å få innpass på Festival Øs scene.

- Artister med tilknytning til Østfold kan registrere seg og sende inn demoer for å bli vurdert av en egen jury bestående av aktører fra lokal musikkbransje. Juryen vil plukke ut noen få heldige artister som får muligheten til å spille under årets festival, opplyser Oliver Kimmell i Festival Ø.

Festivalen arrangeres på Sarpsborg Scene 28. og 29. april.

- Festival Ø er en musikkfestival bestående av fremadstormende og etablerte artister med tilknytning til Østfold. I 2017 arrangeres festivalen for fjerde gang, og det er andre året på rad vi har det på Sarpsborg Scene, forteller Kimmell.

I hovedsak er artistene som spiller på Festival Ø booket, men festivalen åpner også for at artister kan "selge seg inn".

- For å være sikker på å være på radaren til festivalens bookere anbefales det på det sterkeste å melde seg på gjennom et online-skjema på festivalens hjemmesider, mener Kimmel som i fjor mottok over 50 påmeldinger fra artister.

KitFai, Føss, Moose Empire og Huma Luma ble plukket ut av juryen i fjor. Festivalen hadde i fjor en imponerende artisrekke, med Tommy Tokyo, Oslo Ess og ikke minst Sweden.

Festival Ø har ikke offentliggjort hvilke artister som kommer til årets festival.