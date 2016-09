Seks under 20 minutter

Resultater 1. september (bilder under res.) 1 Kirkerød, Jonas 18:44 2 Helgesen, Martin 19:08 3 Prøitz, Tommy 19:28 4 Tjernshaugen, Jon Ivar 19:34 5 Folkvang, Anders 19:49 6 Martinsen, Arne-Johan 19:59 7 Bekkstrand, Rolf Henrik 21:09 8 Olsen, Jesper 21:26 9 Kolberg, Jørgen 21:50 10 Svandal, Magne 21:53 11 Kirkerød, Arild 21:59 12 Stang, Lars Henning 22:07 13 Graasten, Kjell 22:10 14 Pettersen, Andreas 22:15 15 Syverstad, Vidar 22:17 16 Halle, Alexander Braseth 22:33 17 Bjerkenes, Birgitte 22:40 18 Andersen, Frode 22:56 19 Andersen, Jørgen Stavang 22:59 20 Ørseng, Kenneth 23:01 21 Olsen, Anders B 23:08 22 Mathisen, Espen 23:09 23 Prøitz, Maiken H. 23:16 24 Jacobsen, Kim 23:23 25 Strandvik, Martin 23:25 26 Syverstad, Bjørnar 23:35 27 Sognlien, Tom 23:36 28 Paulsrud, Jo-Inge 23:38 29 Mevik, Lina Maria 23:40 30 Henriksen, Roar 23:49 31 Jensen, Stein 24:34 32 Bergerud, Svein 24:52 33 Åstorp, Bjørn 24:59 34 Borgen, Odin 25:00 35 Melby, Hanne 25:25 36 Nygård, Alf-Martin 25:55 37 Aasen, Ole Johnny 26:34 38 Syversen, Bjørn Arild 27:06 39 Johansen, Casper 27:23 40 Dahl, Gry Austvik 27:38 41 Borgen, Maria 27:40 42 Wahlgren, Tom 28:02 43 Svensen, Peder 28:10 44 Bråthe, Gro 28:59 45 Nilsen, Pål G. 29:11 46 Hansen, Gunnar 29:24 47 Kraft, Arild 29:35 48 Østgård, Else-Gro 30:03 49 Stenerød, Andreas 31:56 50 Johansen, Vegard Ulrik 32:02 51 Olsen, Mathias Roppestad 33:04 52 Sælid, Philip Thorp 33:09 53 Kirkerød, Kristoffer 34:41 54 Solberg, Mathias 36:26 55 Syversen, Sarah 36:47 56 Syversen, Beate Cristine 36:49 57 Ulriksen, Sebastian 50:51

Ideelle forhold i løypa og passe temperatur. Noe 23 løpere utnyttet ved å sette ny pers. Kun en debutant, mens fire løp for første gang i år. 314 har deltatt så langt i år og kanskje vi kan passere fjorårets 369, og mulighetene er store for det da 15 løp gjenstår.

Jonas Kirkerød vant Torsdagsløpet for 6. gang denne sesongen.

