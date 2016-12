Savn og lengsel i fengsel

Sarpsborg24

Kari Mangrud Alsvåg (46)

Prost i Sarpsborg prosti

Skal holde gudstjeneste i både Halden fengsel og Sarpsborg kirke i dag, julaften

Hvordan er det å holde gudstjeneste for de innsatte i fengselet?

– Det jo en litt mer ensartet gruppe der enn i kirken ellers. De vet at de er i en veldig annerledes situasjon, og får ikke være med familiene sine. Mange av dem føler på mye savn og lengsel, og derfor blir det viktig å møte dem der de er. Jeg vil gi dem en god opplevelse og si noe om Guds nærvær, som jo jula handler om.

Men vil det ikke bare forsterke sorgen og lengselen om du snakker med dem om det?

– Jeg er opptatt av å sette ord på virkeligheten, og derfor er det viktig å snakke om den situasjonen de er i. Alle er fullt klar over at de er i fengsel, det er sårt, men det er viktig å snakke om det.

Hva betyr det for deg å holde gudstjeneste der?

– Mange som meg føler vel at jula blir mye dyre gaver og god mat. Vi nærmest velter oss i luksus. At jeg får lov å stille opp i fengselet og bety noe for dem der er veldig meningsfullt. Det blir femte gang jeg er der i dag, faktisk.

Personlig, hva betyr jula for deg?

– Litt at det samme som jeg vil formidle til de i fengslet: At jorda aldri har vært forlatt, at Gud kommer til oss med sitt nærvær. Ellers er jeg jo innmari glad i julemat med pinnekjøtt, julegaver, familie og venner. Jeg er heldig som har det så fint.

Hva må til for at du får julestemning?

– Godt spørsmål. Det handler nok mye om lukter og minner fra barndommen. Lukten av granbar, mammas broderte juleduk og julepynt vi lagde da vi var små.

På hvilken måte ha jula forandret seg for deg?

– Det mest åpenbare er at vi nå feirer jula i advent og er ferdig med alt på julaften. Før startet jula da, og vi gikk på juletrefester langt ut i januar. Det er også merkbart at så mange av oss har mye bedre råd og bruker mer penger. I tillegg blir de fattige mer fattig og de rike bare mer rike. For noen er jula, slik formen er nå, blitt utilgjengelig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Kanskje ikke så overraskende at det er bibelen, hehe. Den har betydd mye for meg, både på jobb og privat.

Hva gjør deg lykkelig?

–I jula er det når barna mine kommer hjem.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma. Jeg så opp til henne som sykepleier, og for det hun gjorde for oss hjemme.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er litt bråsint.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da ligger jeg på sofaen med potetgull og ser en ny serie på Netflix. Jeg har sett alt av Skam, det er vel å skeie ut!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Nå er det mot den stramme asyl- og flyktningpolitikken her i landet.

Er det noe du angrer på?

– Masse!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

–Desmund Tutu.