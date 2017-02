Sarpsborg dominerer i karate

Sarpsborg24

På lørdag arrangerer Tiger karateklubb i samarbeid med Norges Kampsportforbund et stort regionalt karatestevne i Bjølsenhallen i Oslo. Det deltar 234 utøvere fra 19 klubber.

Utøvere fra Sarpsborg dominerer deltagelsen. Sarpsborg karateklubb stiller med hele 37 utøvere, mens Sentrum kampsportklubb stiller med 27 utøvere. Arrangørklubben Tiger stiller med 27 utøvere og Mizuchi karateklubb fra Bærum stiller med 21 utøvere.

- Vi ser helt klart at etter at karate har kommet på OL programmet Tokyo og i ungdoms-OL i Argentina er det blitt større oppslutting rundt karate konkurransene både i Norge og i utlandet, sier sportssjef Dag Jacobsen i Norges Kampsportforbund.

Forbundet satser på karate har etablert et fulltidslag med den målsettingen at Norges skal delta i OL i Tokyo 2020. I forbindelse med OL-satsningen vil det i forbindelse med karatemesterskapet i Bjølsenhallen bli arrangert en treningssamling. Noen av verdens beste karateutøvere fra Tyskland kommer til Bjølsenhallen for å være instruktører under samlingen.

Hele laget som skal delta i junior europamesterskapet i Bulgaria om 14 dager skal delta i Bjølsenhallen på lørdag.

Andrine Hilton, Tiger karate klubb, klasse kvinner U21 -68 kg

Ole Christian Hansen, Sarpsborg karate klubb, klasse U21 -75kg

Adrian Lopez Salas, Sarpsborg karateklubb, klasse U21 -60 kg

Tommy Kamhaug, Sarpsborg karateklubb, klasse U21 -67 kg

Nora Benedicte Handelsby, Sarpsborg karateklubb, klasse kadett -54 kg

Annika Sælid, Sentrum Kampsport klubb, klasse kadett +54 kg

Daniel Cho Johansen, Sentrum Kampsportklubb, klasse U21 -60 kg

Ismail Bellemkhannate, Mizuchi karate klubb, klasse U21 +84 kg

Fredrik Sundby, Mizuchi karate klubb. Klasse kadett -52 kg

Sebastian Okamoto Pettersen Breit, Marienlyst karateklubb, klasse kata