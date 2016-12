Sarpinger utviklet dopingapp etter Johaugsaken

Sarpsborg24

– Vi var overrasket over at appen ikke fantes fra før, sier Rune Hofstad, daglig leder i selskapet AppMedia som står bak utviklingen av appen Clean Sports. I appen er det en scanningfunksjon som sjekker preparatet direkte mot Wada-listen.

- Appen gjør det mulig for den enkelte utøver på en elementær måte å sjekke at kremer, medisiner og væsker de bruker ikke er ulovlige. Clean Sports-appen fungerer slik at man med telefonen scanner strek-koden på medisinesken, flasken eller tuben og man får med en gang beskjed om hva slags midler medisinen inneholder og hvorvidt den er trygg å bruke. Den inneholder også ett fritekstsøk av Wadalisten, hvor man kan søke direkte i denne, forteller Hofstad.

- Vi håper selvsagt at appen kommer til å bli tatt i bruk av toppiddrettsutøvere og forbund. Samt at vi kan bidra til å utgjøre en forskjell i å sikre at utilsiktet doping ikke skjer i fremtiden, fortsetter Hofstad som ikke ser bort i fra at den også kan være interessant for flere.

Appen blir et supplement og kan ikke brukes ukritisk som en fasit.

- Det finnes i dag ingen felles database for legemidler, dessverre, men appen fungerer slik at den sjekker hvert objekt mot databasene til WADA og Antidoping Norge og på den måten sjekker om produktet er trygt å bruke eller ikke, forteller Rune Hofstad.