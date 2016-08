Sarping trolig drept i USA

Nå mener politiet å kunne konkludere med at den 56 år gamle mannen ble drept, selv om han fremdeles teknisk sett er savnet. Mannen er sist sett i Virginia 8. september i fjor og er meldt savnet siden 9. september.

Det var her mannen sist ble observert.

Det var her mannen sist ble observert.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. We use cookies. LUKK LES MER