Sarpsborg24

Sarpsborg har i følge forskningsresultatene de beste forutsetningene blant Østfolds kommuner for et godt kinotilbud per innbygger, men klarer i minst grad å leve opp til forventningene.

I den andre enden av skalaen finner vi Moss og Askim, og også Fredrikstad skårer bedre enn forventet.