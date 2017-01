Restaurering av Torggata 13 applauderes

Sarpsborg24

Jahren har søkt kommunen om å gjøre små endringer for å tilpasse bygården nytt bruk.

- Vi har mottatt søknad om bruksendring av Torggata 13. Bygget er per i dag godkjent med forretningsdrift i første etasje og andre etasje samt en boenhet i 3. etasje. Bygget har stått ubebodd over en tid. Etter ombyggingen skal den fremstå med en forretning i første etasje og 6 leiligheter i etasjene oppover inkludert loftsetasje, forteller Christian Emmerich i Sarpsborg kommune.

Bygget har begrenset med uteplass og byggherren søker derfor om tillatelse til å ha færre parkeringsplasser enn det reglene krever.

- På grunn av trange plassforhold i bakgården vil søkeren etablere færre parkeringsplasser enn reguleringsplanen krever. Det er søkt om dispensasjon for dette forhold, forteller Emmerich.

Fylkeskonservatoren har gitt sin "velsignelse" og roser tiltakshaver.

- Fylkeskonservatoren setter stor pris på at bygningen skal settes i stand og at man til stor del ønsker å tilbakeføre bygningen. Dette har tidligere vært en praktbygning midt i Sarpsborg, som ble oppført i 1902 av Kjøbmand Bjerknæs, skriver antikvar Stefan Ädel i sin kommentar til tiltaket.

Huseier har blant annet planer om å restaurere hovedtrappa til fordums prakt, og det mener antikvar er prisverdig.

- Det låter fint, men det er trist at "tjenertrappa" trolig forsvinner. I byhusene var det vanlig at det ble oppført to trapper, en for tjenerne og en for herskapet. Vi har forståelse for at den blir fjernet, men hvis det skjer må den først dokumenteres, sier Ädel.

I de senere år er det tatt seg friheter og endret på vinduer ut mot Torggata. Nå ønsker huseier å sette det tilbake.

- Vi synes det er meget positivt at man har tenkt til å tilbakeføre den opprinnelige utførelsen av utvendige vinduer og dører. Sett i helhet så er dette et meget bra prosjekt. Huset har stått tomt i mange år og det er meget uheldig, så vi ser fram mot at huset tas i bruk igjen, melder Stefan Ädel.

Saken skal opp til behandling i planutvalget 15. februar.