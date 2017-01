Politiet slo alarm om forfallent hus i Østre Bydel

Sarpsborg24

- Vi observerte i trappeoppgangen at det rant vann fra taket i tredje etasje slik at trappen og gulvet i alle etasjene var bløte. Trappen hadde sprekt opp flere stedet, og malingen løsnet

fra underlaget. I en leilighet la vi også merke til mugglukt, meldte politiet fra til kommunen etter at de hadde vært ute på et oppdrag.

- Et sikringsskap sto åpent i den ene etasjen, og politiet er bekymret for at fuktigheten kan komme i kontakt med det elektriske anlegget og forårsake en evt. brann. Politiet er bekymret for beboernes helse og sikkerhet i forbindelse med dette. Det bor også barn på stedet, opplyser politiet.

Sarpsborg kommune har tatt politiets bekymring på alvor og huseier må nå sette i stand huset.

- Bygningsmyndigheten har sammen med Sarpsborg brannvesen og Enhet helse, foretatt en befaring av eiendommen for å se på tilstanden til bygården. Huseier vil i løpet av de nærmeste dagene motta brev fra bygningsmyndigheten om varsel om pålegg om istandsetting av tak og fasade, samt varsel om tvangsmulkt dersom han ikke etterkommer kommunens krav, sier jurist Linda Wiium i Sarpsborg kommune.