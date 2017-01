Nye regler skal få flere til å brette

Sarpsborg24

– For første gang åpner vi for at enkeltkartonger kan være med i trekningen. Dette tror vi vil øke oppslutningen rundt Returkartonglotteriet, landets mest miljøvennlige lotteri, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. I fjor kunne hun dele ut totalt 1,6 millioner kroner i prispenger.

Tidligere måtte man skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger oppi en sjuende og deretter skrive på navn og telefonnummer for å være med i trekningen. Fra og med januar i år holder det å skylle og brette én enkelt kartong for å delta.

I fjor ble det delt ut 80.000 til brettere i Østfold. I tillegg til Hasle Barnehage var det også en kvinne fra Sarpsborg som vant 10.000 kroner.

I år skal Grønt Punkt Norge trekke ut 120 kartonger eller kartongkubber som hver vinner 10 000 kroner. I tillegg trekkes det fire kubber som vinner hovedprisen på 100 000 kroner. Trekningene skjer lokalt fire ganger i året.

– Det er kun de som leverer en god, gammeldags kartongkubbe som er med i trekningen av hovedpremiene. På den måten gir vi en ekstra belønning til våre trofaste kartongstappere, samtidig som vi inkluderer de som ønsker å levere inn enkeltkartonger. Vi regner med at dette vil føre til at flere leverer inn drikkekartongene sine til gjenvinning. Dermed blir miljøet den største vinneren, sier Røine.