Nesten 150.000 utlån i 2016

- Aktivitetsnivået har vært høyt. Det er gledelig at Sarpsborg bibliotek, i likhet med mange andre bibliotek, nå ser ut til å ha snudd trenden med synkende besøks- og utlånstall, sier biblioteksjef Anette Kure.

Besøket økte i 2016 med 2 289, det er en økning på 1,54 prosent.

Utlånet økte med 3 424, noe som tilsvarer er en økning på 2,29 %.

Besøkstallene for 2016: 148 013 (2015: 145 724) (2014: 130 012)

Utlånstallene for 2016: 149 169 (2015: 145 745) (2014: 127 672)

Arrangementer 2016: 109 (2015: 123) (2014: 101)

Tallene er imponerende sett i sammenheng med andre kulturelle institusjoner. Biblioteket i Sarpsborg består av tre avdelinger. Sarpsborg hovedbibliotek, Tune bibliotek og Skjeberg bibliotek, og to fengselsbibliotekavdelinger, på Sarpsborg fengsel og Ravneberget fengsel.

- Biblioteket ønsker å være aktiv og synlig. Vi deltok blant annet på Forbausende byfest, Olavsdagene, HalloVenn, Smaalensmarken, Grålumdagene og Folk i Sarp-dagen, forteller Kure.

Sarpsborgs 1000 årsjubileum har vært med på å øke aktiviteten med tanke på arrangementer.

- Biblioteket deltok i feiringen av Sarpsborgs 1000-årsjubileum med den lokalhistoriske foredragsrekken Sarp Historica. I jubileumsåret var det elleve foredrag om ulike lokale temaer. De trakk godt med publikum og vakte stor interesse. Foredragsrekken fortsetter i 2017, om enn med færre foredrag, forteller Kure som også trekker fram Bok & Kaffe.

- Bok & Kaffe var et nytt tilbud i 2016. Seks lørdager i høst bød bibliotekarene interesserte tilhørere på en kopp kaffe, kjeks og bok- og filmanbefalinger. Dette fortsetter i 2017, forteller Kure som også har fått sving på tilbudet om et alltid åpent bibliotek.

- 2016 var det andre året med meråpent-tilbud. Lånere over 15 år kan oppgradere lånekortet sitt slik at de kan låse seg inn på hovedbiblioteket utenom betjent åpningstid, som er mellom klokken 07.00 og 22.00. Det er svært hyggelig å se at Sarpsborgs befolkning virkelig setter pris på, og benytter seg av tilbudet. Til nå har 2 123 personer tegnet tilgangsavtale og dermed oppgradert lånekortet sitt til nøkkelkort, forteller Anette Kure.

Antall åpninger i julen forteller at tilbudet er attraktivt.

- I julen fra lille julaften til nyttår var det 290 innlåsinger på biblioteket, utenom den betjente åpningstiden. Dette er en økning fra 160 i julen 2015.

Totalt i 2016 har lånere låst seg inn på biblioteket 8 389 ganger. Dette gir et snitt på 22,9 innlåsinger per dag, forteller en fornøyd biblioteksjef.