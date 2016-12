Nå legger han trolig opp

Sarpsborg24

Til TA sier Martin Wiig at kroppen synger på det siste verset og motivasjonen er ikke lenger på topp.

– Jeg fikk en muskelstrekk i mai, i tillegg var det tøff konkurranse med Fitim Azemi. Jeg hadde et håp om å spille en del kamper og score mål, men det ble ikke sånn og jeg fikk ikke mange kampene. Skuffelsen der har nok også bidratt til at jeg tenker at det greit å gi seg nå, sier han til avisen (krever innlogging).

I Sarpsborg vil Martin Wiig for alltid bli husket som spilleren som skårte to mål mot Fredrikstad en sen høstdag i 2009. Selv er det andre hendelser han setter like høyt, om ikke høyere.

– Jeg skårte også det første Sarpsborg 08-målet i eliteserien. Det henger høyt for meg. I tillegg var det stort å komme til cupfinalen i fjor. Men det artigste har nok vært å få være med på å bygge klubb, sammen med mange andre selvsagt, og føle seg delaktig til at Sarpsborg 08 er der de er i dag, sier Wiig til avisen.

Martin Wiig var et kjempetalent og ble rost opp i skyene, bokstavelig talt, som ung. Dagbladet hadde blant annet tittelen "Prestesønnen spilte som en Gud". Men karrieren tok aldri av som avisene spådde, men i Sarpsborg opplevde han til tider suksess, spesielt i 1. divisjon.

Martin Wiig kom til Sarpsborg i 2007 og gikk før sist sesong til Bodø-Glimt. Han har så langt åtte kamper i Tippeligaen som Bodø-spiller.

Martin Wiig står nå bokført med 195 kamper i Tippeligaen og 38 skåringer. I 1. divisjon har han 146 kamper og 67 mål.