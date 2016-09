Nå havner tarifftvist i retten

Sarpsborg24

-Finans Norge gjør forskjell på små og store fagforeninger når de nekter å opprette en tariffavtale hos IF i Sarpsborg. LO Finans mener at det ikke står noe i avtaleverket om at tariffavtaler ikke kan tegnes lokalt, og krever derfor en slik avtale for 14 HK-medlemmer i IF Sarpsborg, melder LO Finans.

Les mer om konflikten her

Finans Norge har sagt nei til å tegne spesifikke avtaler på lokalt plan, og mener at slike avtaler er forbeholdt hele virksomheter.

-Når tolkningen av hovedavtalen spriker slik som den gjør i dette tilfellet, mener LO Finans at Arbeidsretten får avgjøret utfallet. LO Finans har nå stevnet Finans Norge inn for Arbeidsretten.