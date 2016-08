Nå er det gratis å kjøre Oslofjordtunnelen

Sarpsborg24

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var til stede klokken 07.00 for å markere at det ikke lenger kreves bomavgift i tunnelen. Fram til i dag har det kostet 50 kroner å kjøre under fjorden mellom Frogn og Hurum.

– Det er ikke grunnlag for ytterligere forlenging av ordningen med bompengar for trafikk på riksveg 23 Oslofjordforbindelsen, og derfor avvikles den, har Solvik-Olsen uttalt i en pressemelding.

I gjennomsnitt passerer 8100 kjøretøy Oslofjordtunnelen i døgnet. Siden bompengeinnkrevingen startet 29.06. 2000 har om lag 35 millioner kjøretøy passert bommen og det har totalt kommet inn 1,8 milliarder kroner.

-Foreløpige prognoser tilsier en trafikkøkning på ca. 30 prosent på kort sikt når det blir gratis å passere. Vi følger utviklingen tett framover, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i

Statens vegvesen Region øst.