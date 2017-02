Nå blir det byhage i Østre Bydel

Sarpsborg24

Sarpsborg kommune har i samarbeid med Kirkens Bymisjon søkt om tilskudd og mottatt 135 000,- fra Østfold Fylkeskommune for å etablere en byhage/parsellhage i Østre Bydel.

Hagen skal etableres på parkeringsplassen i krysset Oscar Pedersens vei/Oskars gate, rett ved Filadelfiakirken.

- Dette er en gladsak, smiler Helen Mollatt i Kirkens Bymisjon som skal etablere og drifte parsellhaven.

- Tomta er på 650 kvadratmeter og vi ser for oss 20-25 parseller. det er ikke helt klart, men sammen med nærmiljøet ønsker vi å legge opp til en byhave som alle kan ha et forhold til, forteller Mollatt.

Eiendommen benyttes i dag til parkering. Fra 1.mars 2017 vil det ikke være anledning til å parkere på denne tomta.

Kirkens Bymisjon har ingen erfaring med slike parseller fra før, men mener tiltaket passer midt i blinken.

- Vi er opptatt av miljøet og dette kan være med å gi arbeid til de som for eksempel av rusårsaker har ramlet unetfor arbeidslivet, forteller Mollatt.

- Prosjektet vil gi erfaringer med å mobilisere lokalområdets egne ressurser for å skape bedre nærmiljø. Byhageprosjektet kobles til «prosjekt Helsefremmende lokalsamfunn» finansiert av Helsedirektoratet, der vi følger opp med dokumentasjon om hva som fremmerhelse og trivsel i nærmiljøet, melder kommunen.

Helen Mollatt har ennå ikke diskutert tiltaket med naboer og aktuelle bidragsytere.

- Vi satser på et allmøte ganske snart hvor vi vil lodde stemningen og interessen. Men vi har allerede snakket med en del barn i nærområdet som synes det er stas at vi gjøre dette. De ønsker seg basarboder, og at det kan være en møteplass. Det er jo akkurat slik vi tenker. Det skal være en grønn lunge hvor det kan dyrkes grønnsaker og blomster. Vi ønsker også en liten plass med tak over hvor kanskje kan ha en bålplass eller lignende, sier Mollatt som gleder seg stort til å komme i gang.

- Ja, veldig. Vi tenker jo i et gjenbruksperspektiv og håper det finnes en del ting og tang, blant annet etter 1000-årsjubileet, som vi kan bruke her.

Det er i første omgang skrevet en to-års avtale.