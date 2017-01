Mye trening og sofa

Sarpsborg24

Martine Moen (24)

Håndballspiller i danske Randers HK, som ble pokalmestere fredag. Fra Sarpsborg.

I helgen ble du pokalmester (som norgesmester her hjemme) med danske Randers, etter at dere vant 27–21 mot FC Midtjylland. Hvordan var det?

– Nei, hva skal jeg si. Det var nesten litt uvirkelig. Det var nok ikke mange som hadde trodd det på forhånd. Vi hadde vel nesten ikke trua på det selv. FC Midtjylland er så gode, og har vel vunnet to år på rad, samt serien. Da var det bare enda mer morsomt å vinne en sånn kamp. Det er nok kanskje også noe av grunnen til at vi vant. Vi spilte med senka skuldre og hadde ingenting å tape.

Du gikk fra HK Halden til Randers i sommer. Hvordan har det vært å komme til håndball-landet Danmark?

– Det har vært veldig stort, egentlig. Håndball er mye større her. Generelt er Halden mindre og ferske på elitehåndball, mens Danmark er helt på den andre siden. Jeg gikk jo fra å studere, spille håndball og ha deltidsjobber i Halden til å være heltidsproff her i Randers. Det har vært en stor overgang. Her er det mulig å leve av håndball, det er veldig gøy. Så det blir trening og sofaen! Men det er jo en del av jobben å restituere, hehe. Vi trener egentlig ikke så mye mer enn jeg gjorde i HK Halden, men det er bare større. Her spiller vi også i europacupen, så i januar og februar har vi i tillegg til trening kamp to ganger i uka. Da blir det mye reising.

Du sa til HA Halden i mars at HK Halden er «klubben din». Savner du byen og klubben?

– Ja, jeg gjør jo det, selvfølgelig. Men jeg er var veldig bestemt på at jeg ville prøve å utvikle meg litt etter mange år i Halden.

Du spiller i Randers med landslagsspiller Mari Molid. Drømmer du selv om landslaget?

– Ja. Jeg har vært innom rekruttlandslaget, og det hadde selvsagt vært stort å få være med på en A-lagssamling. Men nåløyet er så trangt. Det skal mye til for at det blir utskiftninger der, og for å i det hele tatt få sjansen må noen bli skadet eller noe sånt. Jeg er på en måte så tett på, men likevel langt unna.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke bøker. Jeg tror ikke jeg har lest en bok siden jeg gikk på skolen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å kunne spille håndball og være skadefri. Og kjæresten min da, han gjør meg lykkelig.

Hvem var din barndomshelt?

– Tja, jeg hadde jo et håndballidol da jeg var yngre, og det var Gro Hammerseng. Men det er mange år siden nå.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Nei, hva skal det være. Jeg vet ikke.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Etter finalen på fredag ble det lite utskeielser, for da dro venninnen min og jeg rett hjem til Norge med ferja. Men ellers må det være å ta en fest. Det er litt utenfor min livsstil, og er sjelden vare.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det høres kanskje litt rart ut, men gjerne for kampen mot kreft.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg vet ikke, kanskje kjæresten min.