Moss får 8 tog i timen - Fredrikstad får 4 - Sarpsborg får 2

Det betyr at Moss får en betydelig oppgradering og vil bli en meget attraktiv pendlekommune. Fredrikstad kommer også meget godt ut av det med fire tog i timen i rushtrafikken, mens Sarpsborg får to tog i timen, det er en dobling i forhold til i dag.

- Når flere flytog går til Lysaker, vil de beslaglegge mindre sporkapasitet på Oslo S og gi mulighet for flere tog mellom Oslo og Østfold, sier Christian Knittler i prosjektet "Rutemodell 2027".

Delprosjektlederne Therese Katharina Skåtun og Christian Knittler. (Foto: Brian Cliff Olguin)

Sarpsborg får neppe flere avganger enn to da prosjektet har tatt utgangspunkt i blant annet etterspørsel.

– Rutemodellen er et samspill mellom etterspørsel, togtilbud og infrastruktur, forteller delprosjektlederne Therese Katharina Skåtun og Christian Knittler.

Rutemodell 2027 foreslås innført etter at Follobanen og det indre InterCity-nettet på Østlandet er bygd ferdig.

Dagens sporsystem må endres for at planene skal kunne gjennomføres. Blant annet skal det gjøres betydelig endringer ved Brynsbakken og i Sandvika stasjon som få seks spor. Endringene er kostnadsberegnet til fem milliarder, men i følge prosjektlederne vil det tjenes inn og vel så det. Nyttegevinster som er beregnet, er spart reisetid, bedre punktlighet, mindre klimagassutslipp og færre bilulykker som følge av at flere reiser med tog. Besparelse er rundt regnet til det samme som kostnaden.

– På grunnlag av tidligere arbeid visste vi at disse tiltakene ville være samfunnsøkonomisk lønnsomme, men vi ante ikke at de var så lønnsomme, sier delprosjektleder for marked og samfunnsøkonomi, Therese Katharina Skåtun.

Det legges betydelig ressurser inn for å skape et godt tilbud fra Moss. Blant annet en planskilt avgreining til Østre linje sør for Ski stasjon. Dette for å sikre at togene fra de to linjene gjennom Østfold ikke kommer i konflikt med hverandre.

Når nødvendige tiltak er gjennomført, anslår utrederne at antall reiser på Østlandet vil komme opp i 82 millioner togreiser i året. Det er 7,7 prosent flere enn dersom rutemodellen ikke legges om.

