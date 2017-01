Mike Speight tar over 08-damene

Sarpsborg24

Det er klubben som melder dette i en pressemelding.

– Jeg har fulgt saken rundt damelaget til S08 de siste 18 månedene. Jeg har snakket med Espen Engebretsen. Her er det muligheter, for vi har nok talenter i Østfold. Nå handler det om å skape et godt tilbud og felles mål, slik at spillerne ikke forlater oss for tidlig, sier Speight.

Lang erfaring

65-år gamle Speight har vært trener for Moss og inngått i Vålerengas trenerteam. Speight har også vært engasjert som talentspeider for både Sunderland, Bolton og Celtic.

- Vi snakker om en rutinert trener og toppspillerutvikler med stor erfaring. Mike Speight har jobbet profesjonelt mer eller mindre hele livet, sier daglig leder Espen Engebretsen.

Flere av damelagets spillere har tidligere i prosessen etterlyst en trener som kan stille krav. Det har de nå fått i Speight.

Godt treningsmiljø

– Det viktigste for oss er å skape et godt treningsmiljø. Jeg skal glede meg til å kjøre fra Moss til trening, jentene skal glede seg til å gå på trening, og da skal vi sammen ha en god økt på Stadion, sier den nye treneren.

– Spillergruppa og jeg helt sikkert enige om et opplegg, men alle være 100 prosent klar over hva som kreves fra begge parter. Jeg skal legge opp treninger som gir god utvikling. Da må jentene jobbe hardt, være disiplinerte og være med på klubbens satsing som de har ønsket seg, sier han videre.

En god match

Engelskmannen gleder seg stort til jobben.

- Vi skal være positive, løsningsorienterte og gå på trening med et smil. Jeg ser på dette som en god mulighet til at vi kan bygge noe sammen, sier han.

- Vi gleder oss til å få Speight med på laget. Han skal nå fokusere fullt på damelaget. Vi tror dette blir en god match, sier Engebretsen.