Mesta var 100 millioner rimeligere

Park og Anlegg AS Kr. 347 108 560,23

Mesta Drift as Kr. 290 185 411

Roadworks AS Kr. 325 856 857

Risa AS Kr. 398 747 823,72

Mesta hadde det klart laveste anbudet. Roadworks hadde det nest billigste, men var 40 millioner dyrere. Fra det laveste og høyeste anbudet skilte det over 100 millioner kroner.

Torsdag 1. september starter en ny kontraktsperiode for drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger og gang- og sykkelveger i kommunene Moss, Rygge, Råde, Hvaler, Fredrikstad, og deler av Sarpsborg og Halden.

