Må kutte 35-40 årsverk

Sarpsborg24

Hansa Borg sliter etter at avtalen med Rema 1000 ble endret og trolig må bryggeriet fjerne ytterligere årsverk.

- Volum vårt blir så begrenset som følge av at vi blir kastet ut av Rema-butikkene at vi må kutte bemanningen med 30 til 40 årsverk. Det tilsvarer rundt 10 prosent av staben vår, sier Lars A. Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg til Nettavisen.

Tillitsvalgt ved Borg Bryggerier, Tor Bjørnar Nilsen, bekrefter tallet, men er usikker på når og hvordan nedbemanningen vil skje.

- Det er riktig at det er snakk om 35-40 årsverk. Men nå merker vi faktisk at folk kjøper våre produkter andre steder. Vi håper jo nå at folk ikke bytter merke, men handler våre produkter der de er å få kjøpt. Fortsetter folk å kjøpe produktene våre, ja da redder de også våre arbeidsplasser, sier Nilsen til Sarpsborg24.

Han forteller at både de ansatte og ledelsen har satt søkelyset på hvor folk kan få kjøpt produktene og ser også at det hjelper.

- Ole Robert Reitan har jo innrømmet at de nok undervurderte folket i denne saken. Vi vet jo veldig godt at folk er stolte av sitt eget lokale øl og det er viktig for mange. Det er en identitetsbærer og det tror jeg ikke det er så lurt å undervurdere, sier Nilsen.

Det vil trolig ikke skje nedbemanninger med det første i Sarpsborg, men alt avhenger av salget.

- Vi ser som sagt en endring allerede nå, men må nok se an utover våren hvordan dette utvikler seg. Vi har en god dialog med ledelsen, men det er ikke noe tvil om at det ser vanskelig ut, sier Tor Bjørnar Nilsen.