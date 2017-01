Legger ned legesenteret i Varteig

Sarpsborg24

Legene i Varteig pakker legekofferten og flytter til Hafslundsøy. Vartingene har opplevd at institusjon etter institusjon har flyttet - nå forsvinner nok en viktig aktør.

- Det er utvilsomt et slag i fjeset for oss vartinger, men vi kan ikke gi oss uten kamp. Dette legekontoret er nok tapt, men vi håper at det er leger der ute som er offensive og ønsker å komme hit. Nå som det er klart for videre utbygging i Varteig så vil kundegrunnlaget øke, og jeg kan garantere at vartingene stiller opp for den eller de legene som vil satse her, sier Hasle.

Det er ikke bare for beboerne i Varteig det er viktig å ha en legekontor. For skolen, som har hundrevis av elever, er det betryggende å ha et legekontor i umiddelbar nærhet.

- Vi har både skole og barnehage her og jeg vet jo at legekontoret har vært veldig godt besøkt, sier Hasle.

Legekontoret har vært i Varteig i en årrekke og Annar Hasle beklager at dagens drivere av kontoret ikke finner det godt nok å drive i Varteig.

Legekontoret i Varteig har ikke svart på våre henvendelser, men huseier Bjørn Erik Simensen bekrefter at legekontoret skal legges ned.

- De har i hvert fall sagt opp kontrakten og etter det jeg kjenner til skal de ikke flytte til et annet sted i Varteig, sier Simensen som mener det er synd for Varteig å miste nok en institusjon.

- Det er veldig synd for vartingene og alle andre utenfor bygda som bruker legekontoret, sier Simensen.



Etter det vi kjenner til flytter legekontoret til dette bygget i Nordbyveien på Hafslundsøy.

Varting Annar Hasle har ingen planer om å la dette renne ut i sanden.

- Nei, dette er definitivt noe vi ønsker å kjempe for. Kanskej ikke for dette legekontoret som ikke ønsker å være her, men andre leger som ønsker å slå seg ned i en bygd som jeg kan love står med åpne armer. Jeg kan i hvert fall si med sikkerhet at jeg vil bruke den legen som kommer hit, sier Annar Hasle.