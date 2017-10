Sarpsborg24

– Det er synd, men man ser at det kommer veldig an på hva slags skoleledelse og lærere man har med tanke på hvor mye man gjør med mobbing, og hvor mye fokus man setter på dette med trivsel og et godt miljø, sier lederen for Ungdommens fylkesråd i Østfold, Alma Haugen Kvisgaard.

Under onsdagens fylkesting ble det presentert en rapport over fylkeskommunens arbeid med å forebygge mobbing i den videregående skolen.

– Rektor setter standard

Ungdommens fylkesråd ble invitert inn for å komme med sine innspill til hvordan rapporten kan følges opp rapporten med konkrete tiltak.

– Vi syns skoleledelsen og rektor bør ta mye større ansvar for at dette håndteres likt. I dag oppleves skoleledelsene helt forskjellig, og det er jo rektor som setter standarden for resten av skoleledelsen og lærerne, sier Camilla Høvik som la fram innspillene fra Ungdommens fylkesråd for fylkestingspolitikerne.

– Mange elever føler at man har mange undersøkelser, uten at det faktisk blir gjort tiltak som et resultat av undersøkelsene, supplerer Haugen Kvisgaard.

I rapporten fra fylkesrevisjonen kommer det fram at elever i VG1 på østfoldskolene opplever mer mobbing enn landsgjennomsnittet, og at problemet forverres i overgangen fra ungdomsskole til videregående.

Tøff overgang

– Det som er viktig er at man har gode planer for hvordan man skal gjøre noe med det. Politikerne sier at man kanskje skulle tro alt ble bedre når man begynner på videregående, men det er to ganske forskjellige kulturer, man kommer inn i et mye større miljø, der alle har forskjellige bakgrunner, sier Haugen Kvisgaard.

Et annet viktig tiltak Ungdommens fylkesråd trekker fram er styrking av skolehelsetjenesten.

– Jeg tror mange av oss hører om mobbing uten å se det selv. Det kan ha noe å gjøre med at folk ikke klarer å snakke om det, og da er det veldig viktig at man har kontaktpersoner på skolene. Det er snakk om elevtjenesten, helsesøster, sosialrådgivere, pedagoger, psykologer. Det har man ikke på alle skoler i dag, og elevene vet ikke om tilbudet, sier Haugen Kvisgaard.

– Ikke alle føler seg trygge på å gå til læreren hvis læreren ikke tar det alvorlig nok, legger Camilla Høvik til.

– Ikke stolte

Leder for opplæringskomiteen i Østfold fylkeskommune, Elin Tvete (Sp), setter pris på de tydelige tilbakemeldingene.

– Det er verdt å høre på det elevene sier om overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Det sies at oppfølgingen fra kontaktlærer oppfattes bedre på ungdomsskolen enn videregående. Det må vi virkelig ta innover oss og se på hvordan man får nok tid til å være med elevene og bli kjent med de, sier Tvete.

Hun bedyrer at fylkeskommunen gjør mye på dette området, men hun er opptatt av å få til et mer systematisk arbeid og er langt fra fornøyd med de resultatene rapporten fra fylkesrevisjonen viser.

– Det er absolutt ikke noe vi er stolte av, men vi må bare ta inn over oss at det er ungdommenes syn på hvordan det er. Det betyr at vi er nødt til å gjøre en bedre jobb, og det er mange skoler som har gode mobbeplaner. Det er de skolene vi må lære av og sørge for at alle skolene blir like bra som de beste, fastslår Tvete.

Elev-lærerrelasjon

I Østfold fylkeskommune har man også et eget mobbeombud som blant annet skal være en sikkerhetsventil for elevene dersom de ikke finner andre voksenpersoner å henvende seg til om mobbesaker.

– Det er kjempebra at ungdommene sier så konkrete ting på hva de ser mangler, Det er de vi må høre på, og jeg tror det de sier om at rektor er den som må sette standarden for skolen og at lærerne må jobbe mer med elev- og lærerrelasjon er kjempeviktig for å skape et godt miljø, fellesskap og tillit til å tørre og ta opp ting, sier mobbeombud Henrikke Bugdø-Aarseth.

Denne høsten skal fylkeskommunen satse ekstra på kompetanseheving blant lærerne, og Bugdø-Aarseth håper dette skal gi positiv effekt.

– Vi vil ha et kurs for lærerne med tanke på avdekking og håndtering av mobbing. Når det gjelder elevene satser vi mye på dette med kommunikasjon, hvordan man er man med hverandre på nett eller ansikt til ansikt med tanke på utestenging og sånne ting. Holdningsarbeid jobber vi mye med, og der er elevrådenes rolle viktig, det er de som kjenner temperaturen på skolen.