Kjørte i fylla - mister førerkortet for alltid

Men det var ikke første gang mannen i 60-åra har kjørt i fylla. I 2014 ble han dømt for samme forhold.

Retten bemerker at siktede skal dømmes for ruspåvirket kjøring med en påvirkning som tilsvarer over 2 i promille. Det er straffskjerpende at han ble dømt for ruspåvirket kjøring

også i 2014.

Siktede tilstod forholdet i retten.

Sarpsborg Tingrett dømte mannen til en betinget fengselsstraff på 24 dager med en prøvetid på to år. Vilkåret er at siktede gjennomfører program mot ruspåvirketkjøring.

Retten fant det også riktig å gi siktede en bot på 25.000 kroner.