Kan bli priskrig til Göteborg

Billetter fra 95 svenske kroner, noe som tilsvarer om lag 100 norske kroner, er hva SJ lokker med på strekningen Halden – Göteborg. NSBs miniprisbilletter på samme strekning koster 249 kroner.

SJ sikter seg ikke bare inn på reisende mellom de to nevnte byene.

– I Halden er det mulig å bytte tog videre til Oslo, påpeker SJ.

Billigreisene med SJ er et faktum fra førstkommende mandag. Da blir det daglig to avganger i hver retning på strekningen Halden – Göteborg. Inkludert NSBs togtilbud blir det dermed fem avganger på hverdager.

– Aldri høyere priser

– Vi er kjempeglade for at vi nå kan forbedre muligheten til å reise mellom Sverige og Norge, og vi ser fram til å videreutvikle togtilbudet her, sier Lena Källström, administrerende direktør i SJ Göta- landståg.

– Hvorfor blir det så mye billigere å reise med SJ enn NSB? Er planen å utkonkurrere NSB?

– Planen er ikke å utkonkurrere NSB. Togene som SJ skal kjøre på strekningen, skal ses på som et supplement til NSBs eksisterende trafikk. SJs billettpriser på strekningen følger de samme prinsippene som for tilsvarende tog i de øvrige delene av SJs linjenett, svarer Källström.

– Vil normalprisen bli 95 kroner, eller kan billettene også bli dyrere?

– SJ har bevegelig prissetting for bedre å kunne tilpasse prisene til etterspørselen. Når etterspørselen er relativt liten blir også billettprisene lave. Dette innebærer at prisene kommer til å variere. Den laveste prisen kommer til å være 95 «kronor» når reisen bookes i god tid før avgang. Nærmere dagen for avreise og spesielt hvis det er mange som har booket billett, kommer prisen til å være høyere. Planen er likevel at prisene aldri skal bli høyere enn de NSB har i dag.

– Følger nøye med

NSB kan komme til å svare SJ ved selv å senke billettprisene, opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre i NSB Persontog.

– Det kan vi gjøre, men tiden vil vise hvordan strekningen mellom Halden og Göteborg utvikler seg. Pris er en faktor vi følger nøye med på, sier Myhre.

– Frykter dere tap av passasjerer på strekningen nå?

– Konkurranse vil naturlig føre til endring i markedet. Vi kjører denne strekningen med de priser og avganger vi mener er riktige. Om vi vil tape passasjerer mellom Halden og Göteborg, vil tiden vise. Vi følger dette markedet nøye.

– Er det SJ nå gjør en forsmak på hva NSB har i vente med mer konkurranse i årene framover?

– Konkurranse er kommet for å bli. Vårt selskap i Sverige, Tågkompaniet, har både vunnet og tapt kamper om togstrekninger med SJ. Vi vil gjøre vårt ytterste for å kunne beholde våre posisjoner i Norge og Sverige.