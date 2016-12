Julaften ingen hindring

Sarpsborg24

Av: Svein Bergerud

36 deltagere var jo helt magisk og betydelig flere enn hva som var ventet på denne julaften formiddag. Stemningen var helt på topp og til den bidro en særdeles opplagt nissemor som showet, ved start og ute i løypa. 36 er også det høyest registrerte antall løpere i et lørdagsløp. Som en avslutning på en rekordlang sesong vanket det både premier til noen og frukt, sjokolade, kaker og gløgg til resten.

Nå skal vi jo ikke glemme at det også var et løp der bestemann ble Magnus Erstad. En sterk vinnertid i en ikke helt lettløpt løype, men ikke verre enn at syv deltagere perset og av dem fire debutanter.

Skyet, 5 grader og en litt kald sønnavind. Noen litt bløte partier, men vann og is var det lite av.

367 menn og damer har deltatt i år, og det er to mindre enn i rekordåret 2015. Tilsammen har vi bidratt til 1719 løp og det er en (1) mindre enn i fjor.

Torsdagsløpet tar nå en vinterpause, men så fort snø og is er vekk starter vi opp igjen til våren.

Resultater 24. desember

1 Erstad, Magnus 18:22

2 Larsen, Fred Morgan 20:58

3 Johansen, Per 21:55

4 Olufsen, Glenn 22:14

5 Halle, Alexander Braseth 22:15

6 Heggenes, Tommy 22:46

7 Aasen, Benjamin 22:54

8 Mathiesen, Tomas 23:01

9 Stang, Lars Henning 23:48

10 Westberg, Raymond 24:33

11 Henriksen, Roar 24:48

11 Kirkerød, Jonas 24:48

13 Rosnes, Helge 25:00

14 Hagen, Mia 25:12

14 Hagen, Roar 25:12

16 Bjerkholt, Jon 25:25

17 Hagen, Mats 25:54

18 Røyneberg, Olav 26:13

19 Henriksen, Espen 26:27

20 Braseth, Chris Nicklas 26:36

21 Nygård, Alf-Martin 26:54

22 Kristoffersen, Tom 26:56

22 Sletner, Dag 26:56

24 Aasen, Ole Johnny 28:13

25 Bergerud, Svein 28:26

26 Kraft, Arild 29:37

26 Bråthe, Gro 29:37

26 Fredriksen, Sindre 29:37

29 Østgård, Else-Gro 32:09

30 Kirkerød, Kristoffer 32:59

31 Henriksen, Vibeke Dahl 34:37

32 Graasten, Eskil 37:42

32 Graasten, Kjell 37:42

34 Kalsøy, Roger Deltatt

34 Wahlgren, Tove S. Deltatt

34 Wahlgren, Tom Deltatt