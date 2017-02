Jordbruket og kloakknettet er Tunevannets største fiender

Sarpsborg24

Nå har Sarpsborg kommune lagt fram et handlingsprogram som sier noe om hvordan tilstanden er og ikke minst, hva bør gjøres. Handlingsprogrammet er for tidsrommet 2017-2021. Saksbehandler i saken er miljøvernsjef i Sarpsborg kommune Charlotte Iversen.

- De viktigste kildene til fosfor i nedbørfeltet til Tunevannet anses fortsatt å være jordbruk og lekkasjer fra offentlig og privat kloakkledningsnett. Tap fra eldre avløpsnett er en kjent utfordring både nasjonalt og internasjonalt og er et tema som får stadig mer oppmerksomhet, også i dette handlingsprogrammet, står det i saksfremlegget.

Sarpsborg kommune prioriterer Tunevannet og jobber for å friskmelde, men det er vanskelig å sette tid og pris på den omfattende oppgaven.

- Det er ikke ett tiltak som vi kan sette i verk for å løse dette. Men i dettee handlingsprogrammet har vi satt en tidslinje fra 2017 til 2021. Det er for å konkretisere og for at vi skal ha et jevnlig fokus på det, sier Charlotte Iversen.

Handlingsprogrammet skisserer flere konkrete tiltak for å redusere fosfortilførsler til Tunevannet og på sikt bedre vannkvaliteten i Tunevannet.

- Det inkluderer tiltak i jordbruket mot erosjon og redusert fosforgjødsling. Videre tas det sikte på utskifting av gammelt ledningsnett. Innsjøinterne tiltak som foreslås er utfisking samt å utrede bruk av fosforbindende stoffer. For å få størst mulig effekt bør tiltakene så langt som mulig iverksettes samtidig.

For jordbruket er ett av tiltakene å legge jorder i stubb vinterstid.

- De anbefalte tiltakene er fortsatt overvintring i stubb på alt kornareal, står det i handlingsprogrammet.

Det foreslås også å etablere en mindre fangdam sør på jordet nord-vest for Tunevannet. I tillegg foreslås det å gjennomføre på andre hydrotekniske tiltak.

- Det er avgjørende for gjennomføring av aktuelle landbrukstiltak at kommunen har tett dialog med gårdbrukerne. Både for utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av tiltakene. Det er ønskelig at dette arbeidet nedfelles i forpliktende miljøavtaler mellom kommunen og

den enkelte gårdbruker, skriver Iversen i rapporten.

Tiltakene vil neppe ha en umiddelbar tydelig effekt, og det er stor usikkerhet om når Tunevannet kan friskmeldes. Dette er et komplekst område og det er mange elementer som spiller inn.

- Gjennomføring av tiltakene forventes å gi positive miljøeffekter i form av bedre vannkvalitet, men det knytter seg usikkerhet til hvor rask effekt tiltakene vil ha. Det er et komplekst forhold mellom mange faktorer som påvirker hvordan en innsjø overgjødsles og ikke minst hvordan den kan restaureres. Et usikkerhetsmoment er klimaendringer. Mer nedbør og mer intens nedbør vil føre til økt avrenning av næringsstoffer fra landbruket og andre arealer og det vil kunne bidra til å forringe vannkvaliteten. I innsjøen vil klimaendringer føre til mindre stabilt isdekke og dermed mer vind-blanding av vannsøylen i innsjøen og en økt lengde på vekstsesongen. Dette vil kunne legge forholdene til rette for oppblomstring av blågrønnalger, skriver hun.

Kostnaden for tiltak i Tunevannet og Isesjø er regnet vil ligge på rundt en halv million i året. 2,4 millioner til investeringer til det samme formålet ligger ubrukt.

- Tiltakene i handlingsprogrammet vil ikke kunne finansieres fullt ut gjennom disse midlene. Det vil derfor bli nødvendig å gjøre en prioritering av hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden.