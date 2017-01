Ingen dieselstopp i Sarpsborg

Sarpsborg24

Dagens dieselforbud i Oslo har skapt reaksjoner, men i Sarpsborg handler folk akkurat den bilen de mener passer til sitt behov, og det kan de trolig også fortsette med.

I Sarpsborg er det ikke forurensingen fra biler som er den største utfordringen for øyeblikket, og et forbud mot diesel er uaktuelt.

- Målinger i Sarpsborg den siste året tyder på at det er grovt støv fra asfalt og fint støv fra vedfyring som er det største problemet per nå, sier Sten Erik Knive teamleder i landbruk og miljø i Sarpsborg kommune.

Han forteller videre at det av den grunn ikke er gjort noen vurderinger rundt et eventuelt kjøreforbud for dieselbiler.

- Vi fokuserer på støvforebyggende og reduserende tiltak. Dersom målinger i framtiden skulle vise at vi også får farlig høye NOx-nivåer i sarpsborg, vil tiltak mot dette utredes nærmere. Et eventuelt forbud mot dieselbiler på bestemte dager er uansett avhengig av at det vedtas en lokal forskrift om dette først, noe Sarpsborg ikke har per i dag, forteller Sten Erik Knive.

På Sarpsborg Bilsenter forteller de om godt salg av dieselbiler, og kundene er bevisst på hva de handler.

- Siste generasjon dieselmotorer er blitt så snille mot miljøet og her i Sarpsborg ønsker nok de fleste fortsatt diesel, men vi merker at folk er nysgjerrige. Spesielt når det er et tema i rikspressen som i dag, sier salgssjef Lars Petter Andersen og daglig leder Vidar Karlsen ved Sarpsborg bilsenter.

- Jeg leverte faktisk en dieselbil til en kunde i Oslo nå, og han ringte meg og fortalt at han var fornøyd, men i dag fikk han ikke brukt bilen. Han bor midt i byen, men kjøpte dieselbil likevel. Han mente det var det beste til hans bruk, forteller Andersen.

Sarpsborg Bilsenter selger Peugeot og har nylig lansert den nye modellen 3008, og den selges i all hovedsak som diesel.

- Jeg tipper 80-90 prosent velger diesel, selv om vi har tatt i mange bensinmodeller. Selv om det kommer signaler at det bør dreies mer over til bensin så er det ikke noen klare føringer. Det er faktisk ganske uklart og da velger folk det de mener er det beste for dem her og nå, sier Peugeot-forhandlerne.

På varebilfronten er det kun diesel som gjelder, men i småbilklassen selges det mest bensin.

- Vi selger ganske mange mindre biler og det betyr at vi totalt sett, uten varebil, leverer flere bensin- enn dieseldrevne biler. Vi selger flest bensin av de minste bilene og diesel i de litt større bilene, forteller Vidar Karlsen.

Så fremt det ikke kommer noen føringer så tror ikke Karlsen og Andersen kjøpsmønsteret til sarpinger vil endres med det første.