- I kveld skal vi spise og danse masse!

Av: Sofie Anthonie Lysø

Juleballet ble arrangert av den kommunale klubben for psykisk utviklingshemmede, ”Gledespredær´n”. De ansatte har i år for første gang tatt initiativ til å arrangere juleball, og leder for ”Gledespredær´n” Mari Anne Nygård er stolt.

- Det er utrolig artig at vi har fått til dette i år, forteller Nygård. Ikke minst er det veldig morsomt at så mange er med på å bidra til denne kvelden.

Det er ungdommen fra Vallaskjold fritidssklubb som er frivillige hjelpere. Sammen pynter de, serverer, tar bilder og lager god stemning.

- Vi har ordnet masse for at dette skal bli en best mulig kveld for de påmeldte, forteller Nygård. Vi har laget en egen fotovegg med tema ”Frost” hvor de påmeldte kan bli fotografert. Vi serverer velkomstdrinker samt varm mat. Kvelden avsluttes med ”live-musikk” og dans, fortsetter Nygård.

Det var mange som hadde meldt seg på juleballet. To av dem er Maria Dyre (20) og Mia Elise Julsen (18).

- Det er veldig moro, forteller Julsen. I kveld skal vi spise mat og danse masse!

For Maria Dyre er det morsomste maten og det sosiale.

- Vi kjenner alle som er her fra før av, og da blir det ekstra morsomt, forteller Dyre.

De påmeldte hadde pyntet seg med flotte kjoler og dress, og storkoste seg gjennom hele kvelden.