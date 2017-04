- I dag er siste frist!

Sarpsborg24

Team barn og unge skal igjen arrangere Barnas Kulturmønstring. Arrangementet holdes førstkommende lørdag i Ungdommen kulturhus.

- Dette er en mønstring hvor barn som går i 1 – 7.klasse får en mulighet til å vise fram sine kunstner på en scene eller i en utstilling. Det kan være alt fra trylling, sang, dans, foto, tegning, maling, spille et instrument, triksing med ball eller hva som helst, alt er lov, sier teamleder barn og unge ved Enhet kultur i Sarpsborg kommune, Camilla Tangen.

- Det viktigste er at barna skal synes det er gøy og bygge videre på sine kunstneriske ferdigheter. Her er alle vinnere, sier Tangen som har satt fristen for påmelding i dag, den 19. mars.