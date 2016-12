Historisk lave ulykkestall på vegene i Østfold

Sarpsborg24

Pressemelding - Statens vegvesen

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fire årene er 6,6 trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 10 mennesker livet på vegene i Østfold.

- Vi må tilbake til 1948 får finne tilsvarende lave tall på drepte i trafikken i Østfold, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen, Statens vegvesen, Vegavdeling Østfold:

21. oktober

Møteulykken på rv. 22 mellom Mysen og Trøgstad fredag 21. oktober var den siste dødsulykken på vegene i Østfold i 2016. To menn omkom i den voldsomme ulykken.

De tre andre omkom i en møteulykke, en kryssulykke og en utforkjøringsulykke.

To av ulykkene skjedde på E6. I den ene ulykken kjørte en 70 år gammel mann flere kilometer mot kjøreretningen før det gikk galt. I den andre ulykken omkom en MC fører etter å ha kjørt inn i midtdeleren. Den 34 år gamle mannen ble kastet opp i lufta og endte i motsatt felt 100 meter unna.

Varig nedgang

Til tross for historisk lave ulykkestall, er vegvesendirektøren forsiktig med å juble.

- Et hvert liv som går tapt på vegene er ett liv for mye. Ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi har fått en varig effekt av en trafikksikker E6 og strekningene som er bygd ferdig på E18, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen.

Vegvesenet i Østfold har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, forsterket midtoppmerking (rumlefelt) og innføring av forkjørsregulering på en del strekninger.

- Vi fortsetter dette arbeidet i 2017.Vi må også tenke sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Midtbø Jensen.

Det er en økende satsing på gang- og sykkelveger i Østfold, særlig i Sarpsborg og Fredrikstad hvor Bypakke Nedre Glomma utløser mange gode gang- og sykkeltiltak.

Hånda på rattet

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 2015 til 2016. Likevel vil 2016 være året med nest lavest antall drepte på vegene i Norge. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 41 drepte i 2015 til 36 i 2016.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og et godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at det er en synkende trend med færre dødsulykker.

- Offentlige myndigheter og etater må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene, sier Midtbø Jensen.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier vegvesen-direktøren.