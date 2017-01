Hevdet seg i nordisk

Sarpsborg24

Mesterskapet som holdes i Gøteborg har status som uoffisielt nordisk mesterskap og har lag fra Danmark, Island, Sverige og Norge.

Tunes 2002-lag møtte knallhard motstand og allerede i første kamp møtte de ett av turneringens aller beste lag, Kärre HF. Kärre gikk helt til finalen og vant alle sine kamper i gruppespillet. Tune gjorde en meget god figur, men marginene var ikke på de grønnes side denne gang.

Tune vant to og tapte to kamper i grunnspillet. Tilsammen fire seire, to tap og en uavgjort hele turneringen.

I grunnspillets siste kamp tapte Tune med ett mål, men hadde de klart et uavgjort resultat her ville laget tatt seg til kvartfinale. I stedet ble det spill om 11. plass.

Spillerne var naturlig nok skuffet over at de ikke gikk videre, men den første turneringen med klister ga Tune-jentene god matching og nye erfaringer.