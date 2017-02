Henrik Kristoffersens ex-trener voldsomt imponert av Kjerringåsen

Sarpsborg24

Det sier Einar Witteveen, nå administrativ ansvarlig i Norges skiforbund. Witteveen var trener for verdens beste slalomkjører Henrik Kristoffersen fram til han var 15 år. Witteveen har fungert som mentor for Kristoffersens far Lars og har enorm kunnskap om alpint.

Nylig var han ressursperson for en treningssamling i regi av SIL Alpin.

- Vi fikk storfint besøk av Einar Witteveen. Han er meget kunnskapsrik og en viktig ressurs i skiforbundet. At han tok seg tid til å komme til oss setter vi stor pris på, sier leder i alpingruppa, Stian Eide.

Vitterven ble voldsomtimponert over forholdene i bakken.

- Han var klar på at vi nok hadde de beste forholdene på Østlandet for øyeblikket. Han var mektig imponert, smiler Eide som ikke får delt ut nok ros til den jobben som legges ned i Kjerringåsen.

- Den evige optimismen og pågangsmotet familien Skaar viser har jo ingen grenser. Det er mot alle odds at vi skal ha disse mulighetene. Flere østfoldinger bør definitvt bruke dette anlegget, sier Stian Eide.

Han minner om at det veldig ofte er supre forhold i Kjerringåsen selv om det er sykke- og skatebordforhold i byen.

SIL Alpin trener hver tirsdag og torsdag, men har også samlinger. Sist samling ble en meget vellykket sådan og Stian Eide ser positiv på framtiden.

- Alderen spenner seg fra 5 til 17 år og de viser en enorm skiglede og ivrer etter timer på ski. Når de i tillegg får veiledning av så flinke folk som Vitterven så gir det mersmak. Han brukte masse tid på barna med kyndig veiledning, tips og råd. Han så hvert enkelt barn etter nivå og alder. Veldig artig å se, sier Eide.