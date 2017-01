Gigantfusjon: Betonmast og Hæhre slår seg sammen

Sarpsborg24

Midt i gigantfusjonen står sarpingen Jørgen Evensen, som sammen med Peter Sandrup startet opp Betonmast. Etter flere år med voldsom vekst slår bygg- og anleggentreprenøren seg sammen med en annen gigant og skaper et et av Norges største entreprenører.

Navnet blir BetonmastHæhre og skal ledes av Jørgen Evensen.

- Betonmast og Hæhre Isachsen vil sammen danne ett av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling. Sammenslåingen er en offensiv satsing som legger til rette for økt vekst og lønnsomhet», sier konsernsjef Jørgen Evensen.

BetonmastHæhre vil få rundt 2 200 ansatte og en forventet samlet årlig omsetning på om lag 9 milliarder kroner i 2017.

Betonmast er et av Norges raskest voksende entreprenørselskaper, med rundt 800 ansatte og en omsetning i 2016 som vil være over 4,3 milliarder kroner.

Hæhre Isachsen Gruppen er resultatet av sammenslåingen mellom Hæhre, en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging, og Isachsen, som er en stor regional entreprenør i det offentlige og private anleggsmarkedet. Gruppen omsatte samlet i 2016 for over 3,8 milliarder kroner, og har over 1350 ansatte.



- Betonmast og Hæhre Isachsen kompletterer hverandre på en god måte, og vårt mål er å etablere en virksomhet som kan ta på seg enda større oppdrag, og være enda mer konkurransedyktig i både det norske og det nordiske markedet. Vi har betydelige vekstambisjoner innen bygg og anlegg, og denne sammenslåingen vil styrke oss i konkurransen om nye oppdrag», sier konsernsjef Jørgen Evensen.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av en tilfredsstillende due diligence og godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Transaksjonen ventes sluttført i løpet av april 2017.