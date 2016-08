Fraværsgrensa må bort!

Sarpsborg24

Av: Lars Dahlgren

Allikevel så er det ikke dette som provoserer meg mest med fraværsgrensa til H og AP. Det mest provoserende er AP og H sin totale mangel på tillit til elever! Det at de tror at grunnen til at vi ikke møter opp på skolen er

fordi vi skulker er helt hårreisende når statistikken er helt klar. ⅓ av alle jenter har psykiske problemer i mer eller mindre alvorlig grad og flere unge gutter dør av selvmord enn i trafikken.

Allikevel så tror Ap og H at grunnen til at norske elever skulker er fordi vi er late? Det er en kvalm holding ovenfor Norges fremtid! Hva om vi snur det på hode? Hva hvis vi innfører en fraværsgrense for å være stortingspolitiker, og at dersom en folkevalgt er borte mer enn 10% i løpet av et år så blir hun kasta ut av stortinget? Hva hadde vært stemningen da? Hvorfor skal det være slik at politikere kan gjøre hva de vil, mens elever må tvinges med mistillit til å gå på skolen?

Vi i SU sier tydelig nei til dette! Vi tror på tillit, og vi tror på menneskets frihet! I stede for å mistenke alle som ikke møter opp på skolen så ønsker vi å se på hvorfor folk ikke møter opp på skolen. Vi skjønner nemlig det at det ikke er så jævlig kult å møte på de gutta som banker deg opp hver dag for å ta lunsjpenga dine, eller jentegjengen som alltid gir deg stygge kommentarer fordi klærne dine ikke kosta en million kroner. Vi i sosialistisk ungdom vil alltid stå på de svakeste sin side, derfor sier vi tydelig nei til fraværsgrensa og ja til bedre seksualundervisning, flere helsesøstre og merking av retusjert reklame!

Vi har tillit til at norske elever ønsker å gå på skolen, og de som ikke møter opp har en grunn til det. Vi går aldri med på at skolen skal giopp elever som sliter, og nettopp derfor er vi forbanna på politikerne som bare snakker og når de først bestemmer noe, så er det dritt!

Vi i Østfold sosialistisk ungdom tar kampen for de svakeste elevene og håper de vil være med oss i vår alles kamp! Dette er ikke bare de svakestes kamp, dette er en kamp for alle norske elever som vil ta tilbake skolen sin.

Sammen forandrer vi Norge

Fraværsgrensa må bort!