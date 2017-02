Fra høsten får alle 1. klassinger iPad

Sarpsborg24

Det melder sarpsborg kommune på sine nettsider.

Rundt 650 barn vil starte i 1. klasse her i kommunen i august, og alle får hver sin iPad.

- Vi har spesielt god erfaring med leseopplæringen på iPad. Tidligere lærte førsteklassinger én bokstav i uka. Nå med iPad som læringsverktøy – lærer 6-åringene tre bokstaver i uka. Det betyr at de har lært hele alfabetet før jul i 1. klasse, og at de raskere lærer seg å lese, sier kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Hafslund og Navestad barneskoler, Grålum barneskole og Sandesundsveien barneskole har allerede startet med iPad-undervisning.

- En iPad har ingen verdi dersom ikke læreren vet hvordan den skal benyttes godt i undervisningen. En god del av den økonoiske investeringen som gjøres i forbindelse med innføring av iPader i skolen, brukes derfor til kursing av lærere, opplyser Svendsen.

Politikerne har vedtatt at det årlig skal bevilges 6 millioner kroner til IKT i oppvekstsektoren i den nærmeste fireårsperioden. Av dette vil 4 millioner gå til digitale enheter i skolene, mens de øvrige 2 millionene skal benyttes til oppgradering av infrastruktur, kompetanseheving blant lærerne, samt til digitale enheter i barnehagene, skriver kommunen.