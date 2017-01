Endringer i Spartas administrasjon

Sarpsborg24

Det ble ramaskrik da det ble kjent at markedssjef Lars Oddvar Fjeldberg var på vei ut av Amfi-portene. Markedssjefen har på kort tid blitt en populær mann blant supportere og støttespillere. Sparta foreslo at markedssjefen burde fortsette, men til langt dårligere betingelser.

- Tilbudet Sparta kom med takket jeg høflig nei til. Jeg jeg ga et mottilbud som de skal vurdere, sa Lars Oddvar Fjeldberg til Sarpsborg24 etter tirsdagens drøftelsesmøte. Partene har kommet til en enighet, men Sparta har gjort flere endringer i den administrative "stallen".

- Vi kan med glede informere om at Daniel Björnberg vender tilbake til Sparta som daglig leder fra 1. februar og at Lars Oddvar Fjeldvang blir med på laget videre sammen med Mats Weberg, opplyser Sparta i en pressemelding.

Det betyr at dagens daglig leder, Morten Carlsson, blir økonomisjef i halv stilling.

- Dette mener styret vil sørge for kontinuitet i arbeidet med å styrke, samt støtte Sparta`s fremtidige administrasjon. Innenfor de økonomiske rammene klubben har, får vi her til en meget god løsning for det administrative, uten å øke kostnadene til klubben. Mye takket være de ansatte og partneres vilje og sterke ønske om å få det til, melder klubben.