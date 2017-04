Sarpsborg24

Festival Ø har satt seg som mål å vise frem østfoldartister, og ønsker å etablere festivalen som den beste arenaen i fylket for lokale musikere, eller musikere med lokal tilknytning. I år arrangeres festivalen for fjerde gang og er dermed i ferd med å bli etablert.

- Vi satser på en miks av etablerte og uetablerte artister, og ønsker å samle fylkets utøvere og bransje til et felles miljø med et ønske om å løfte hverandre frem, samt bidra til kulturtilbudet ved å tilby østfoldinger kortreiste musikalske opplevelser. Festivalen ble også arrangert i Sarpsborg i fjor, men dette er en festival for hele Østfold, sier festivalsjefen.

Festival Ø har allerede lansert en rekke artister til årets festival, men lanserte i dag den siste: Aiming for Enrike.

- Vi er så fornøyde med denne bookingen. Dette mener jeg er ett av Norges mest spennende band, og vil tørre å påstå at de vil imponere og bevege absolutt alle de spiller for, sier Emilie Slangsvold.

Gitarist Simen Følstad Nilsen er fra Halden, og utgjør sammen med trommeslager Tobias Ørnes Andersen den unike instrumentalduoen Aiming for Enrike. Duoen kom nylig hjem etter å ha turnert i Japan, og er i sommer aktuelle til mange av landets festivaler, som blant annet Tons of Rock, Pstereo og Trænafestivalen. Men først går turen til Sarpsborg og Festival Ø.

Men det er ikke det eneste bandet som blir å se på Sarpsborg Scene denne helgen.

Tidligere i år har Festival Ø hatt en konkurranse gående hvor band og artister har sendt inn bidrag i håp om å spille under festivalen. Bidragene var mange og i følge Slangsvold gode.

- I fjor var det fire artister som fikk en plass i programmet, og dette var utgangspunktet for årets utvelgelse også. Men med så mye utrolig bra musikk ble vi pent nødt til å utvide og gjøre plass til seks artister. Vi skulle gjerne hatt med alle, men det er dessverre ikke mulig og vi håper alle som ikke fikk spilletid i år prøver igjen til neste år, sier Slangsvold.

Dette er bandene som er klare for årets Festival Ø:

Death by Unga Bunga

Bits Between

Hajk

Humle

Away

De Marvells

The Human Nature

Bokassa

Twintolouse

Lüt

Foammm

Aiming for Enrike