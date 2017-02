Ebba og Alva fikk hovedrollen i Annie 2

Sarpsborg24

- De har sunget og danset og sunget enda litt til. Det var mange jenter som la inn en god søknad for å bli Villekullas`s neste Annie, men etter flere dager med prøving har valget falt på to unge jenter som bare er 9 år gamle. Til tross for sin unge alder har de allerede en cv å vise til og de begynte begge på Villekulla i en alder av 3,5 og 4 år gamle, forteller Malin Schavenius.

Ebba- Sofie Sommer Mathiesen: 9 år og går på Hornes skole i 4 klasse. Har gått på Villekulla siden oppstarten og har vært med på diverse oppsetninger, hadde rollen som «Molly» i Annie i 2015 og var også å se på Natt i Nisseland-turne. Ebba har også turnert med Det Norske Blåseensemblet. I tillegg til Villekulla går også Ebba på turn.

Alva Schavenius: 9 år og går på Kurland barneskole i 4 klasse. Har gått på Villekulla siden hun var 3,5 år gammel og vært med i diverse oppsetninger. Hadde rollen som «Molly» i Annie i 2015 og har også turnert med Det Norske Blåseensemblet. I tillegg til Villekulla danser Alva streetjazz og hun er også med i jentegruppa SEVEN som ukentlig er på turne rundt om i vårt langstrakte land.

Malin Schavenius gleder seg stort til Annie2 etter at Annie ble en gigantsuksess for Villekulla.

- Annie satte i 2015 satte publikumsrekord med over 3200 publikummere på fire dager. Tony Award vinnerne, Thomas Meehan, Charles Strouse og Martin Charnin har skapt nok en forestilling spekket med humor, romantikk og uforglemmelige sanger.

- Handlingen fortsetter der Annie slutter, når barnevernskommissær Harriet Doyle kommer for å informere Mr. Warbucks at han må gifte seg innen 60 dager, slik at den nylig adopterte Annie kan ha en skikkelig mor. Daddy Warbucks søken etter en passende brud avdekker ikke bare at noen ønsker å robbe han for alt han er verdt, men også hans sanne følelser for en han har kjent veldig lenge. Oppfølgeren til Annie, skrevet av samme forfatter og komponist, gjør nå «comeback" i Norge. Musikalen har kun vært satt opp kun EN gang tidligere dengang på Chateau Neuf i Oslo i 2005, da med bl.a Elsa Lystad og Tomine Harket i hovedrollene, opplyser Malin Schavenius.

ANNIE 2 har premiere 16 november på Sarpsborg scene.