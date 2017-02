Drømmer om Kiev

Sarpsborg24

Det var 1036 innsendte bidrag, og ti av disse blir med i finalen. Hvorfor ble du valgt ut?

– Jeg har laget en spennende poplåt sammen med Tony Alexander Skjevik. Vi dro til Sri Lanka og laget en video, som vi sendte inn som vårt bidrag. Sangen ble fremført på audition i Oslo, og arrangøren likte den tydeligvis. Prosjektleder Jan Fredrik Karlsen sa til meg at juryen først måtte gjøre en vurdering bak lukkede dører. Men før de kom fram til døra, snudde de og fortalte at jeg skulle få være med. Det var en fantastisk opplevelse.

Hva slags låt er «Places»?

– Det er klassisk, kommersiell poplåt. Typisk radiovennlig. Jeg har stått for både tekst og melodi, med noe hjelp av kollega Tony Alexander Skjevik, og har derfor et solid eierskap til låten. Den blir gitt ut på eget plateselskap. Jeg er ikke så glad i de store selskapene som raskt tar full kontroll over sine artister.

Når bestemte du deg for å satse som sangartist?

– Det var i 16-årsalderen. Da begynte jeg å opptre mot betaling, og gikk inn i artistverdenen med kropp og sjel. Jeg fikk et slags nasjonalt gjennombrudd som deltaker i «The Voice» i 2015, og denne nye muligheten til å komme på MGP-scenen er helt fantastisk. Utgangspunktet mitt er at ingen andre artister ligner meg, og derfor er det mulig å komme seg opp og fram.

Hva er ambisjonen din med MGP-finalen?

– Jeg stiller opp for å vinne. Vi som skal delta hørte hverandres låter for få dager siden, og det er stor spennvidde i år.

Den internasjonale finalen er i Kiev i Ukraina i mai. Er du forberedt på en tur?

– Pappa har begynt sin research om Kiev. Det er klart jeg drømmer om å komme dit som norsk deltaker.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Harry Potter-bøkene. Jeg har lest alle i innbundet format på engelsk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg ble ganske lykkelig da jeg fikk klarsignal til den norske MGP-finalen. Men ellers får jeg lykkefølelse av å jobbe hardt, og mestre det jeg forsøker å få til.

Hvem var din barndomshelt?

– Mammaen min, som alltid har vært en hardt arbeidende kvinne. Og Beyoncé.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er nok kontrollfrik. Jeg vil helst ikke overlate ansvar for mine opplegg til andre. Det er noe av grunnen til at jeg har startet eget plateselskap.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da setter jeg på TV-serier og spiser massevis med krokanis.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg er ikke særlig politisk av meg. men jeg kan gjerne demonstrere for at små plateselskap skal få rammebetingelser som gjør det mulig å hevde seg blant de store.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Jeg tror på ideen om at vi lærer mens vi går.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Beyoncé. Hun er mitt store forbilde som artist.