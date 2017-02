Det sentrale for kommunen er ikke lovverket, men hvordan bygget fremstår

Sarpsborg24

Ett av poengene til utbygger er at rådmannen kaller prosjektet for en boligblokk. I følge LG Eiendom er det ikke en boligblokk og de poengterer at de har fulgt opp kommunens krav. Likevel sier kommunen nei, fordi bygget ser ut som en boligblokk, mener kommunen.

- Det planlagte bygget vil bli svært synlig for omgivelsene ettersom det blir liggende i front av bebyggelsen ut mot friluftsområdet og Tunevannet. Etter rådmannens skjønn avviker prosjektet fra tidligere godkjente boliger i nærområdet, skriver rådmannen i sakspapirene.

- Det finnes ellers ingen konkret definisjon av småhus eller boligblokk i byggeforskriftene. Bygningstyper er nærmere definert i Norsk standard, byggforskserien og matrikkelforskriftens regelverk, og det benyttes definisjoner som lavblokk og andre småhus. Det sentrale for kommunen i denne saken er imidlertid hvordan bygget virker og fremstår snarere enn hvilke definisjoner lovverket gir.

Utbygger er også skuffet over at kommunen mener tomten blir for hardt utnyttet. Prosjektet følger kommuneplanens retningslinjer og inneholder fem boenheter. Det er innafor grensene, mener eieren av tomta.

Men heller ikke her er rådmannen enig.

- Det er ikke antall boenheter alene som ligger til grunn for kommunens avslag, men det totale inntrykk av at dette er et bygg med en størrelse og et volum som ikke passer inn i området. 190 m² av tomten er avsatt til hage/grøntareal/lekeareal. Videre er krav i pbl. om minsteavstand på 4,0m til eiendomsgrense mot Tunevannveien ikke overholdt. Samlet gir dette inntrykk av at tomten er hardt utnyttet, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne.

Klagen skal behandles i Utvalg for plan, miljø og teknikk 15. februar.

