Den lille bibel blir valgfritt ved dåp

Bibelverset "For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv", er det kanskje det mest kjente verset for folk flest. Nå gjør Kirkemøtet verset til et valgfritt ledd i starten av dåpsliturgien, skriver Dagen.

–Tolkningen om at alle som ikke er døpt går fortapt, kan være litt krast i en dåp. Nå er det opp til den enkelte prest om verset skal inn i dåpen eller ikke, sier delegat Nora Sæter Baartvedt fra Bjørgvin bispedømme til Dagen.

Flertallet var enig med henne, og Kirkemøtet stemte ned mindretallsforslaget om å gjøre Joh. 3,16 obligatorisk med 61 mot 41 stemmer.

