Debatt: Når frivilligheten blir manipulert

Sarpsborg24

Av: Dag Arnesen

Harald Mella, daglig leder Kirkens SOS i Borg, hadde en veldig god og korrekt kronikk om frivillighetens betydning i SA 1.2.17.

Men: Frivillighet kan også manipuleres og skaffe profitt i private lommebøker. De fantastiske og dedikerte menneskene i Bodals-gjengen er et lysende og godt eksempel på det. Her har de i årevis lagt ned tusenvis av timer ved å bygge gapahuk på Bodalstranda, en mengde bålplasser, tilrettelagt stranda for bevegelseshemmede, opparbeidet et fantastisk stisystem med utgangspunkt i Bodalstranda. Satt opp informasjonstavler og fått laget egen brosjyre tilgjengelig for alle hvor stier og fornminner er avmerket, og alt med fyldig bakgrunnsinformasjon.

Derfor har heller aldri Isesjø og området rundt vært brukt av så mange mennesker etter at dette arbeidet ble ferdig. Her er det dagen lang barnehagebarn, skolebarn og andre unge og eldre som alle er ute og koser seg i naturen, båler, slår av en prat og får mosjon.

Men hva nå da? Om Fosbys Kamperhaug Eiendomsutvikling as skulle få lov av kommunen å bygge 140 boliger ned til Bodalstranda? Ja, da skjer selvsagt dét at området ikke lenger blir for folk flest: alt hva disse fantastiske menneskene i Bodalsgjengen har lagt ned av arbeidskraft og skaperglede vil bli privatisert. Det opparbeidede området vil bli sett på som et slags privat uteareale for de som skal bebo disse 140 boligene. Og folk flest vil igjen tape. Enda verre kanskje: Skulle boligene bli bygget, vil markedsføringen, og det med store bokstaver, fremheve nettopp dette fantastisk opparbeidede turområdet på en måte som gjør at utbygger lettere vil kunne både selge og få høyere pris for boligene. Noen av de i Bodalsgjengen føler seg nok lurt nå.