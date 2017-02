Debatt: ”Manipulerte Bodalsgutter”?

Sarpsborg24

Av: Hildegunn Kvamme, Sarpsborg Øst Frivilligsentral

Prosjekt Nevenyttig kom i gang for fire år siden da et par Bodalsgutter hadde lyst å gi noe tilbake til samfunnet. De fikk med seg naboer og kjente, og en gjeng på 15-20 Bodalsgutter satte i gang. Siden de fleste bodde i/ved Bodalsvei var det naturlig å starte arbeidet på Bodalstranda. Sammen med Nav-ungdom har de ryddet og bygget til glede for alle i nærmiljøet. Allerede første vinter ble det kø ved bålet i ”nedre leir”. Da startet gutta med ”Bodal amfi”, en bålplass spesielt tilrettelagt for rullestolbrukere og nok benker til en hel skoleklasse. De fortsatte med ”øvere leir” med to bålplasser, bord og benker og en stor gapahuk. De har også ryddet og skiltet nær 15 km Isesjøsti, en sti som går fra Hevingen golfklubb og inn i Tveterskogen. Gutta har også tatt på seg oppdrag med å male tre ulike lysthus ved Borgen sykehjem og ryddet på fellesområder rundt gamle Skjeberg rådhus – alt dette på nær 4 år.

Men de har ikke fått til alt dette uten gode samarbeidspartnere.

Sarpsborg Øst Frivilligsentral har det administrative ansvaret for prosjektet.

Kommunen, som grunneier, har vært positiv fra første dag. Alle vi har kontaktet for ulike spørsmål og råd – har stilt opp. Spesielt folka nede i Torsbekkdalen har hjulpet oss mye.

NAV gir oss ungdom som trenger aktivisering. Fine og flotte ungdom har fått mestringsfølelse, kompetanseheving og motivasjon til videre aktivitet. Og ved god hjelp av Bodalsguttas livserfaring og nettverk har flere av ungdommene kommet ut i ordinært arbeid, praksisplass eller skole.

Vi må ikke glemme å nevne de 15 grunneiere som har gitt tillatelse til at Isesjøstien går over deres eiendom. To av grunneierne har til og med godkjent at stien går gjennom dere tun.

Men et slikt frivillig prosjekt er ikke gratis. Nær en halv million kroner har vi fått i prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Fylke/Gjensidigestiftelsen sitt Turskiltprosjekt, og XL Knatterudfjellet. Pengene har gått til utstyr, leie av maskiner, innkjøp av materiale, pukk og jord, drivstoff, skilter og informasjonstavler, opplæring og ikke minst litt mat til arbeidsgutta.

Ja, gutta har gjort Bodalstranda til Østfolds fineste strand (sagt i all beskjedenhet) – til glede for barn/unge og alle andre som bor i nærmiljøet - nå og i fremtiden.

De er snart klar for nok en sesong med ryddig og sjauing, og jeg håper at det arbeidet og den innsatsen de legger ned ikke blir brukt til egen vinning – av noen!!!