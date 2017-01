Debatt: Hvem er syvende far i huset?

Sarpsborg24

Ståle Solberg, gruppeleder Sarpsborg KrF

Det hevdes at jernbanetraséen via sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg er bestemt. Det gir svakest konkurransekraft mot E6, lengst reisetid Oslo – Halden, svakest konkurransekraft på gods, store kostnader og størst konflikt med by, bolig og kulturminner. Hvem tok beslutningen og når ble det bestemt?

1. Har Fylkestinget bestemt traséen? I SA den 23. desember avklarer Olav Moe, leder for fylkets samferdselskomite, at Fylkestinget kun er høringsinstans. Kommunen er planmyndighet. Av fylkestingets sak 21/2009 fremgår forøvrig at traseen via byene er bestemt.

2. Har Stortinget bestemt traseen? Effektiv forbindelse berører nasjonale interesser på person og godstrafikk, norske eksportbedrifters konkurransekraft, pendling til Oslo og forpliktende klimaavtaler. Stortinget bevilger penger forutsatt at traséen er godt forankret faglig og lokalt. Stortinget bestemmer traséen om det blir statlig regulering.

3. Har Samferdselsdepartementet bestemt traséen? I brev av 8. september 2016 klargjør Samferdselsdepartementet: «Bygging av jernbaneinfrastruktur er underlagt bestemmelsene i plan og bygningsloven. Det følger av denne loven at det er kommunene som normalt er planmyndighet. Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene som fatter vedtak om trase. I tilfeller der ulike lokale beslutninger kommer i konflikt, enten med hverandre eller regionale og nasjonale interesser, finnes det mekanismer for tvisteløsninger i lovverket.»

4. Har Samferdselsministeren bestemt traséen? På Hafslund den 14. september 2016 uttalte Solvik Olsen: «Ikke kom til meg og begynn og klag, for jeg kommer ikke til å overstyre det som er vedtatt lokalt.»

5. Har «Jernbaneforum Øst» eller «Koordineringsutvalget for Østfoldbanens Vestre linje» bestemt traseen? Det kan se slik ut. Herfra ble det sendt meldinger til Jernbaneverket og Stortinget i 2010 og 2011 om at Østfold hadde bestemt seg og var enige om traseen via byene. Først i 2015 og 2016 ble dette kjent. Nevnte fora har ikke mandat eller myndighet.

6. Har Sarpsborg kommune bestemt traséen i Sarpsborg? I følge plan og bygningsloven, Samferdselsdepartementet og Samferdselsministere skulle svaret vært ja. Svaret er nei. I sak 100/2016 skriver Sarpsborgs ordfører: «Den nåværende prosessen har startet med en mulighetsstudie (2011) og en konseptvalgutredning (2012), slik regjeringen forutsetter.» Traseen var bestemt før prosessen startet. Bystyret ble involvert først i 2012 og da kun som høringsinstans. Da var Rolvsøyalternativet valgt bort. Den 7. desember 2016 hadde bystyret saken for første gang som planmyndighet. Da ble saken utsatt. Rolvsøyalternativet har aldri blitt presentert for Sarpsborg bystyre.

Da blir det uunngåelige spørsmålet: Hvem er syvende far i huset? Sarpsborgs ordfører uttaler følgende til SA 18. desember: «Sarpsborg bystyre må for all del ikke basere sin beslutning på en villfarelse om at kommunen kan pålegge Jernbaneverket å planlegge eller bygge en jernbane som Jernbaneverket selv ikke vil ha.» «Jernbaneverket vil ikke ha stasjon på Rolvsøy», sier Jernbaneverket selv i Fredrikstad blad 15. desember 2015, men de tar ikke ansvaret for avgjørelsen. «Konsept ØB4B(traseen via byene) er besluttet av Stortinget,» hevder de.

I SA 26. desember 2016 peker Brusevold (AP) på Fredrikstad: «Det er nå engang slik at vi i Sarpsborg ikke kan pålegge Jernbaneverket å utrede traseer i andre kommuner, når de kommunene allerede har bestemt seg for hvor dobbeltsporet skal gå i deres kommune, og Jernbaneverket selv ikke vil. Vi i Sarpsborg kan heller ikke si at Fredrikstad skal ha sin jernbanestasjon på Rolvsøy.»

I «Fredrikstad – kommuneplanens arealdel» fra 2007 heter det: «Nytt dobbeltspor og stasjon på Grønli er vist som juridisk bindende.» Har Fredrikstad kuppet saken ved å bestemme seg først? Fredrikstad kommune bestemmer ikke over Sarpsborg.

Brusevold er bekymret for at Sarpebroa kan falle ned. Det kan den. Om denne saken ikke rettes har vi ikke demokrati. Det er verre. Om vi har oppfattet ordføreren rett mener han at bystyret skal bestemme traseen, i betydning detaljene, men at konseptet «via byene» er bestemt. Da blir spørsmålet: Hvem bestemte konseptet, og når ble konseptet bestemt?

Brusevold kommer med et kraftig spark til Solvik-Olsen i SA 26. desember: «Jeg må også få si at jeg synes Samferdselsministeren kunne ha vært tydeligere. Når begge leire tar hans uttalelser som støtte for sitt syn, har han vært særdeles utydelig.» Vi mener Samferdselsministeren har vært konsistent, men at han nå må rydde opp. Samferdselsministeren har ansvaret for Jernbaneverket som hevder traseen er bestemt av Stortinget. Om det er riktig må Sarpsborg forholde seg til det. Samferdselsministeren må klargjøre hvem som faktisk er syvende far i huset med mandat til å bestemme traséen. Samferdselsministeren må klargjøre hva som er Sarpsborg bystyre sin rolle.