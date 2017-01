Debatt: Høyere og Frp må forklare

Sarpsborg24

Ståle Solberg, gruppeleder Sarpsborg KrF

I artikkelen «På rett spor» i Sarpsborg Arbeiderblad den 16. januar forklarer Frp og Høyre at de ikke kan gå for rett linje alternativet fordi det vil gi store utfordringer for Borregaard. I artikkelen oppgis det ikke hvilke utfordringer det siktes til. https://www.sa.no/meninger/samferdsel/jernbane/pa-rett-spor/o/5-46-294273

Borregaard har tidligere opplyst at de ikke ønsker krysning av Glomma mellom byene da de mener det vil stenge båttrafikken opp Glomma. Videre har Borregaard problematisert at med rett linje vil eksisterende spor fjernes, og da vil de måtte frakte tømmer på et stort antall tømmerbiler gjennom Sarpsborg sentrum. Begge innvendingene bygger på misforståelser og er uriktig.

I Bane Nors sin mulighetsstudie av 2011 er rett linje over Rolvsøy beskrevet. Her opplyses at ny bro vil ha samme seilingshøyde som Fredrikstadbrua som er på 39,5 meter. Senere er det avklart at 34 meter er tilstrekkelig seilingshøyde for ny bilbro som også er planlagt bygd mellom byene. Det er derfor ikke riktig at rett linje vil begrense båttrafikken.

Borregaard sin bekymring for at de ikke lenger kan frakte tømmer til fabrikken med tog er også ubegrunnet. I Bane Nor sin mulighetsstudie er det beskrevet at eksisterende trase tvert imot skal oppgraderes dersom det blir dobbeltspor i rett linje over Rolvsøy. Det skal bygges ny stasjon på Grønli, Sarpsborg stasjon skal fornyes, og det vil gå to intercitytog fra dagens Sarpsborg stasjon retning Oslo. Borregaards tømmertog kan gå som i dag.

Dersom Høyre og Frp sikter til andre ulemper for Borregaard må det opplyses hvilke ulemper det siktes til.

I den nevnte artikkelen begrunner også Frp og Høyre sitt standpunkt med at «de anser det som lite realistisk at det ikke blir jernbanestasjon i Fredrikstad sentrum». Også dette må forklares. Rett linje alternativet inneholder ny stasjon på Grønli og ny trase fra Seut til Lisleby. Dersom Høyre og Frp har misforstått er det i seg selv et argument for at Rolvsøyalternativet må utredes og presenteres for bystyret. Mulighetsstudien ble aldri presentert for bystyret.

Vi arbeider for at flere skal se de mulighetene som ligger i å utvikle stasjonen i Sarpsborg stasjon med IC tog, og kanskje også lokaltog, og heller la de 40 godstogene som er planlagt per døgn gå på et dobbeltspor utenom byene.

Vi utfordrer Høyre og Frp til igjen å støtte at det kan utredes et alternativ der nytt dobbeltspor ikke krysser Tarris og Olavsvollen og ikke går gjennom sentrum og store boligområder.