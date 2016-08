Dagsavisen satser i Sarpsborg og Østfold

Sarpsborg24

Førstkommende lørdag kommer den første utgaven av Dagsavisen Østfold. I bunn ligger Dagsavisen, men i tillegg får leserne i Østfold også lokalstoff fra Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Moss.

– I vår nysatsing Dagsavisen Østfold kan du få det viktigste som skjer lokalt, nasjonalt og internasjonalt hjem i postkassa i et samlet avisprodukt. Hver dag vil det være lokale sider for deg som bor i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden i Dagsavisen. Der skal vi være på fornavn! Og gidder du ikke lese om nabobyen, blar du bare forbi. For det blir nok av lesestoff! Du vil også finne det mest sentrale innholdet fra Dagsavisens hovedutgave i regionutgaven for Østfold, skriver Dagsavisen-sjef Eirik Hoff Lysholm om prosjektet som startet med et samarbeid mellom nettavisene Halden24 og Sarpsborg24 og Dagsavisen. Nå blir det ultralokale som nettsidene står for smeltet sammen med Dagsavisen, som er en meningsbærende og riksdekkende avis.

– Vår riksavis – med analyser, kommentarer og innsikt om det viktigste som skjer nasjonalt og internasjonalt, fyldige seksjoner om kultur og utenrikspolitikk – er stammen i papiravisa. På nettet vil vi være ultralokale. Kombinasjonen av lokale sider i en fullverdig, nasjonal kvalitetsavis på papir og rendyrkede, lokale nettsteder har vist seg som en suksess. USAs største avis har de siste årene gjennomført det samme i over 100 byer. Mange steder har det vært redningen for lokalt mediemangfold og daglig nyhetskonkurranse. Dagsavisen var først ute med en slik «alt i ett»-avis i det norske markedet. Fra før har vi en riksutgave i Oslo og fylkesutgaver i Buskerud og Rogaland. Når vi nå inkluderer fire Østfold-byer, har vi hver dag journalister på plass for å lage lokaljournalistikk i åtte norske byer.

-Leserne i Moss kjenner bidraget vårt lokale kontor har gitt til mediemangfoldet og den lokale nyhetskonkurransen gjennom Dagsavisen Moss Dagblad de to siste årene. I Fredrikstad har vi fått på plass to lokale journalister med fartstid fra Dagsavisen og lokale medier, og de fleste leserne i Sarpsborg og Halden vil raskt kjenne igjen navnene til Morten Øby og Rainer Prang. Nå jobber de for oss fordi vi tror at den beste riksavisa for deg, er den eneste som produserer journalistikk der du bor.