CentPro kjøper Connex Data og dobler omsetning

Det Sarpsborg-baserte IT selskapet CentPro AS har kjøpt opp Mosse-selskapet Connex Data AS.

CentPro AS har satset på drift, overvåking og konsulenttjenester innen IT-markedet. Selskapet ble etablert i februar 2014, er lokalisert i Sarpsborg og leverer utelukkende tjenester og varer innen IT.

Selskapets omsetning har vokst fra 2,5 millioner i 2014 til over 14 millioner i 2016. I år budsjetterer selskapet med en omsetning på hele 30 millioner. CentPro AS overtar 100 prosent av aksjekapitalen i Connex Data AS og tidligere eiere i Connex Data AS vil bli en del av eiergruppen i CentPro AS.

Connex Data AS ble etablert i 2007 i Moss og har siden den gang hovedsakelig levert IT utstyr og utviklingstjenester.

- Connex Data AS har opparbeidet seg en solid kompetanse og trofast kundemasse innen sine fagområder. Vi har vurdert ulike alternativer for ekspansjon og funnet en god kombinasjon av dyktige konsulenter og en spennende kundebase, sier daglig leder i CentPro, Thomas Ryste.

- Selskapene har få felles kunder og det vil gi god synergi å jobbe sammen videre. Det er ønskelig fra begge parter å jobbe videre med de fagområdene vi allerede besitter kompetanse på, sier Ryste.