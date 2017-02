Beethoven og Mozart på hovedgården

Sarpsborg24

Ssens Trio ble startet i 2014 av tre fremtredende musikere med lang fartstid i internasjonalt musikkliv. Fascinasjonen for kammermusikk og gleden over å utforske stryketrio-repertoaret har bragt dem sammen, og søndag spiller de på Hafslund Hovedgård.

Fiolinist Sølve Sigerland har viet mesteparten av sitt musikalske virke til kammermusikalsk utfoldelse, men har også stått frem som solist med flere av de ledende orkestre i Norden og overbevist under dirigenter som Andrew Litton, Daniel Harding og Walter Weller. I 1993 representerte han Norge i den nordiske solistbiennalen i Stockholm og senere vant han to priser ved den internasjonale Tibor Varga-konkurransen i Sion, Sveits. Som medlem i Grieg Trio har han konsertert i Europa, USA og Asia og mottatt priser for både konserter og cd-innspillinger.

Henninge Landaas er alt. solo-bratsjist i Oslo Filharmoniske Orkester og var en del av den internasjonalt anerkjente Vertavokvartetten i en årrekke, med turneer i konsertsaler over hele verden. Kritikerroste cdinnspillinger inkluderer verk av bl.a. Carl Nielsen, Brahms, Bartok, Grieg og Debussy. Med Vertavokvartetten har Henninge Landaas mottatt Kritikerprisen, Spellemannsprisen og den høythengende Diapason dÒr i Frankrike. Hun har opptrådt som solist med bl.a. Oslo Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester og har utgitt en

rekke egne cdèr.

Ellen Margrete Flesjø var i 1987 med på å grunnlegge Grieg Trio. Med dette ensemblet har hun konsertert i Europa, USA og Asia, og utgitt cd´er på Emi, Virgin og Simax Classics til glimrende kritikker. Priser inkluderer Parkhouse Award (London), 1 pris og 2 ekstra priser ved Colmar International Chambermusic Competition (Colmar, Frankrike), Kritikerprisen og Spellemannsprisen. Ellen Margrete Flesjø var norsk representant i EBU-konkurransen i 1986 og vant samme år 1. pris i Ungdommens Strykemesterskap og Sparre-Olsen konkurransen.

Dette er programmet:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Serenade for stryketrio i D dur, Op. 8

I. Marcia: Allegro

II. Adagio

III. Menuetto: Allegretto

IV. Adagio

V. Menuetto: Moderato

VI. Finale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Divertimento for stryketrio i Ess dur, KV 563

I. Allegro

II. Adagio

III. Menuetto: Allegretto – Trio

IV. Andante

V. Menuetto: Allegretto – Trio I – Trio II – Coda

VI. Allegro