Banjo-Kari klar for musikkbrunch

Sarpsborg Musikkbrunch fortsetter suksessen og den 24 januar er det klart for Banjo-Kari.

- En av våre mest folkekjære artister. En energibunt med sjarm, smittende humør og glimrende banjospill. En allsidig artist som spiller på mange “strenger”, sier prosjektleder for Den kulturelle spaserstokken i Sarpsborg Torill Stokkan.

Musikkbrunchen har også blitt adoptert av Fredrikstad og Stokkan forteller at konseptet også har slått godt an i nabobyen.

I februar er det også Musikkbrunch, men denne gang med et mer lokalt tilsnitt. Da skal blant annet Erling Stordahls musikk tolkes av Håkon Paulsberg.

- Musikeren Håkon Paulsberg som er bosatt i Rygge i Østfold, er kjent for sine tolkninger av Alf Prøysen. Han kommer opprinnelig fra Hunndalen like ved Gjøvik, og kan huske en barndom med lyden av Vesleblakken på både radio og platespiller hjemme hos en onkel. Under denne Musikkbrunchen tar Håkon med seg musikerne Freddy Holm og Terje Norum, og sammen gjør de sine egne versjoner av Stordahl og Engedahls mange klassikere, forteller Stokkan.

Erling Stordahl ble født i Berg i Østfold. Han var gårdbruker og musiker, og ble særlig kjent for sine grammofoninnspillinger og kringkastingsprogrammer med Gunnar Engedahl fra 1949. Stordahl, som mistet synet 14 år gammel, gjorde et betydelig arbeid for blinde og andre funksjonshemmede, sosialt og helsesportmessig. En av hans mest kjente sanger, “Minnenes melodi”, komponerte han da han var 12 år gammel. Tre år senere ble han norgesmester på trekkspill.